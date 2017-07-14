Захарова сравнила с травлей условия работы Кисляка в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что посол России в США Сергей Кисляк работает в условиях «натуральной травли». Об этом она сказала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Видео передачи опубликовано на сайте teledidar.

«Условия, в которых [работают] российские дипломаты, они очень непростые. Я думаю, что можно уже на самом деле понять, что эти люди нуждаются в том числе и в моральной поддержке всех нас… Это не информационная кампания, это травля посла Кисляка, натуральная травля», — отметила Захарова.

При этом дипломат отметила, что Кисляк является «профессионалом, человеком, который участвовал в переговорных процессах по очень сложным направлениям», и подчеркнула, что «ему не надо оправдываться».