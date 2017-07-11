Захарова ответила американской «русофобке» на слова о страховке Кисляка

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пост американской активистки Эми Сискинд, касающийся российского посла в США, является примером русофобии. Об этом дипломат написала в Facebook.

«Чтобы понять степень русофобии, которая захлестнула США, приведу один пример — твит американской активистки по защите прав человека Эми Сискинд: "Мудрый совет российским страховым компаниям: не продавайте [послу Сергею] Кисляку полис страхования жизни», — отметила Захарова.

Как указала представитель МИД, она не рассчитывает на то, что американка «узнает о том, кто такой Сергей Кисляк и сколько он лично сделал для спасения российско-американских отношений», когда администрация Барака Обамы «объявила изоляционный поход на Россию».

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«Но я очень надеюсь, что Эми никогда не узнает, чем занимались американские дипломаты, например, в ряде стран Латинской Америки, Ближнего Востока и, конечно, на Украине. Иначе она может спровоцировать кризис американской системы страхования», — добавила Захарова.

В мае сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла в США. 66-летний Кисляк должен вернуться в Россию в июле.