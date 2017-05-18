Кандидатуру Антонова одобрили в Госдуме на должность посла России в США

Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла России в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в четверг, 18 мая.

Соответствующее решение депутаты приняли на закрытом заседании, уточнил собеседник агентства.

Участники заседания обсудили также дальнейшее развитие отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщил по его итогам Антонов. «Прошел очень заинтересованный обмен мнениями, обстоятельный разговор на тему того, какими должны быть российско-американские отношения», — цитирует замглаву российского дипломатического ведомства РИА Новости.

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Антонов считает, что Россия и США должны сообща бороться с международным терроризмом. Он подчеркнул, что у стран есть и другие точки соприкосновения. В частности, Москва и Вашингтон выступают за укрепление режима нераспространения ядерного оружия, передает «Интерфакс».

16 мая со ссылкой на источник в Совфеде сообщалось, что в комитете по международным делам верхней палаты парламента кандидатуру Антонова рассмотрят 22 мая.

С 2008 года пост российского посла в Вашингтоне занимал Сергей Кисляк.