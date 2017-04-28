Матвиенко заявила о тотальном контроле США за действиями российского посла

Атмосфера изоляции, созданная вокруг посла России в США Сергея Кисляка, мешает выполнять ему дипломатическую миссию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости в пятницу, 28 апреля.

«Вы посмотрите, что творится вокруг посла России в США. Его просто изолировали, создают помехи в выполнении его дипломатической миссии, нагнетают ситуацию, контролируя каждый шаг, каждое действие», — отметила глава верхней палаты российского парламента.

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Матвиенко подчеркнула, что посла «сделали как бы "токсичным" в американском обществе», в то время как миссия дипломата заключается в налаживании контактов, в том числе с общественными структурами и некоммерческими организациями в стране пребывания.

В середине марта президент Владимир Путин заявил, что в России не станут избегать иностранных дипломатов, и они могут рассчитывать на взаимодействие, как с официальными лицами, так и с общественностью. «Вас не будут чураться, избегать, опасаясь повредить себе репутацию или испортить карьеру», — заявил глава государства на вручении верительных грамот иностранным послам.

В феврале ушел в отставку советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Отмечалось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Кисляком. Позднее генпрокурора США Джеффа Сешнса заподозрили в том, что он дважды встречался с послом России и не рассказал об этом.