Путин поручился за рукопожатность иностранных послов в России

Представители российских властей не будут избегать послов иностранных государств из-за опасений за свою репутацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин дипломатам, которые вручили ему верительные грамоты в четверг, 16 марта, сообщается на сайте Кремля.

«Вас не будут чураться, избегать, опасаясь повредить себе репутацию или испортить карьеру», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что представители иностранных дипмиссий могут рассчитывать на поддержку как официальных лиц, так и общественности.

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«Мы готовы обеспечить все необходимые условия для вашей работы и жизни вдали от родных мест, — отметил Путин. — К вам как полномочным послам ваших государств всегда будут проявляться должное уважение и внимание».

Ранее в четверг сообщалось, что Путин призвал избегать дестабилизации международных отношений, которая чревата «хаотичным, все менее управляемым сползанием в сторону дальнейшего усиления напряженности в мире».

В четверг глава государства принял верительные грамоты у новых послов 18 государств, в том числе Армении, Бельгии, Израиля, Турции и Швейцарии, отмечается в сообщении Кремля.

В середине февраля ушел в отставку советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Позднее генпрокурора США Джеффа Сешнса заподозрили в том, что он дважды встречался с Кисляком и не рассказал об этом.