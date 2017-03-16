Путин предостерег от «хаотичного сползания» к напряженности в мире

Москва выступает за объединение усилий в интересах решения реальных проблем, которые стоят перед всем мировым сообществом, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами 18 стран в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает сайт Кремля.

«Международной ситуации, действительно, требуется оздоровление. Необходимы сдержанность, мудрость, ответственность», — сказал Путин.

По его словам, попытки дестабилизации и расшатывания международных отношений чреваты «хаотичным, все менее управляемым сползанием в сторону дальнейшего усиления напряженности в мире».

Российский лидер также подчеркнул, что РФ относится с неизменным уважением к интересам всех стран, при этом для Москвы не существует больших и малых партнеров. «У каждого государства свои национальные интересы, своя история, собственное видение современного мироустройства. Россия относится к этому с неизменным уважением», — добавил глава государства.

Ранее в четверг Путину вручили верительные грамоты послы Турции, Армении, Афганистана, Бельгии, Бенина, Бразилии, Гватемалы, Израиля, Непала, Перу и других стран. В последний раз такое мероприятие российский лидер проводил 9 ноября 2016 года.