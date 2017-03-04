Захарова объяснила причину слежки «CNN-подобных СМИ» за встречами дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook объяснила, что «вдохновило Демократическую партию США и CNN-подобные СМИ» следить за теми, кто общается с российскими дипломатами.

«Ну, конечно, слова Владимира Владимировича (Путина — прим. «Ленты.ру»), который еще в 2007 году нелестно отозвался о тех, кто "шакалит у иностранных посольств, иностранных дипломатических представительств, рассчитывает на иностранные фонды и правительства, а не на поддержку своего собственного народа"», — написала она.

По ее словам, американские дипломаты «всегда щедро платили политическим завсегдатаям своих загранточек, а тем, кто попроще, кому достаточно и крошек с чужого стола, раздавали печенье». «Нашим же дипломатам, в том числе в Вашингтоне, особенно и раздавать нечего, только заверения в приверженности международному праву и желании взаимовыгодного партнерства. Еще, конечно, можно раздавать улыбки, но русские всегда оставляют их в качестве неприкосновенного запаса», — отметила Захарова.

3 марта официальный представитель МИД в своем Facebook репостнула картинку, на которой в очереди к российскому послу в США Сергею Кисляку сидят актеры Том Хэнкс и Киану Ривз. Они расположились на лавочке вместе со Ждуном. К ним подходит Сара Джессика Паркер и спрашивает: «К Кисляку кто крайний?».

Кроме того, Захарова поделилась историей, как она заходила в здание МИД, которое покидал посол США в Москве Джон Теффт. Она пожелала главе дипмиссии доброго утра следующим образом: «Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами — а вдруг CNN "узнает"».

Материалы по теме Покажут кузькину рать Почему американцы снова стали врагом номер один и чем это грозит

3 марта Белый дом подтвердил, что двое приближенных к президенту США Дональду Трампу контактировали с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Среди говоривших с российским диппредставителем были бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, который ушел в отставку 14 февраля, и зять Трампа Джаред Кушнер.

В марте CNN и газета The Washington Post сообщали о контактах Кисляка с Джеффом Сешнсом до утверждения последнего на пост генпрокурора и главы Минюста США, но в ходе слушаний по его кандидатуре в сенате не упомянул этот факт. Демократы призвали Сешнса уйти в отставку, однако Трамп выразил ему доверие.