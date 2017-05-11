Песков отверг связь между отставкой главы ФБР и сменой посла в США

Возможная замена посла России в США не связана с увольнением директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 11 мая.

Отвечая на вопрос, можно ли воспринимать вероятную смену дипломата как обмен, официальный представитель Кремля ответил отрицательно. «Никаких обменов с послами мы не производим», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что Кремль не анонсирует кадровые перестановки. «Если и когда президент подпишет соответствующие указы, мы, как всегда, об этом сообщим», — отметил пресс-секретарь главы государства.

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Ранее в четверг «Коммерсантъ» сообщил, что в Госдуме и Совете Федерации в ближайшее время пройдут слушания по поводу назначения замминистра иностранных дел Анатолия Антонова послом России в США вместо Сергея Кисляка. По данным источников газеты, Антонов займет место в Вашингтоне уже в июле. Кисляк в свою очередь может занять должность руководителя Бюро по борьбе с терроризмом, которое создается в структуре ООН.

Об отставке Коми, руководившего ФБР с 2013 года, стало известно 10 мая. В Белом доме заявили, что он злоупотребил полномочиями, остановив расследование утечки служебной переписки Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем. Песков подчеркнул, что это кадровое решение не касается Москвы.

О том, что замглавы российского МИД Антонов является основным претендентом на должность посла России в Соединенных Штатах, стало известно еще в феврале.