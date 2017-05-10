В Кремле прокомментировали увольнение директора ФБР

Решение президента США Дональда Трампа об отставке директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми не касается Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 10 мая.

Официальный представитель Кремля выразил надежду, что это кадровое решение «никак не повлияет» на российско-американские отношения.

Ранее в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что отставку главы ФБР можно считать ответным шагом Трампа по отношению к его оппонентам, под давлением которых республиканец лишился нескольких членов своей команды.

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Об отставке Джеймса Коми, руководившего бюро с 2013 года, стало известно ранее в среду. В Белом доме заявили, что он злоупотребил полномочиями, остановив расследование утечки служебной переписки Хиллари Клинтон, произошедшей в ее бытность госсекретарем. Коми сначала решил, что новость о его отставке — «довольно удачный розыгрыш».

3 мая директор ФБР назвал Россию «величайшей угрозой среди наций на Земле» для демократии, также обвинив ее во вмешательстве в американскую политику. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер тогда подчеркнул, что это точка зрения ведомства. В Кремле, комментируя ситуацию, апеллировали к словам Спайсера.