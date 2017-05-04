В Конгрессе одобрили создание спецкомитета по борьбе с тайным влиянием России

Палата представителей Конгресса США одобрила создание комитета для борьбы с так называемым скрытым влиянием России в других странах. Данная структура была включена в общий проект бюджета страны на оставшийся период 2017 финансового года, сообщает в четверг, 4 мая, ТАСС.

В тексте документа указано, что Россия якобы использует такие приемы, как «террористические акты, убийства, тайное вещание, манипуляция со СМИ, дезинформация и финансирование агентов влияния». В состав комитета должны войти представители национальной разведки, Минобороны, ФБР, Госдепартамента, Минфина, офиса генерального прокурора и Министерства энергетики.

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В случае создания, структура должна будет ежегодно отчитываться перед Конгрессом о проделанной работе, ключевых инициативах, а также о якобы предпринимаемых Москвой попытках оказывать влияние. Утвердить создание такого комитета должен Сенат, крайний срок для голосования назначен на 5 мая.

В конце прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в российско-американских отношениях «вряд ли можно что-то напортить», так как они находятся «совсем на дне». Однако Москва рассчитывает на возобновление диалога, подчеркивал он.

6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и Агентством национальной безопасности США, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин якобы лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, чтобы добиться победы ее соперника Дональда Трампа. Москва эти обвинения отвергает. Глава аппарата Белого дома Райнс Прибус также заявил, что «устал» от непрекращающихся новостей от неназванных источников о якобы связях Трампа с Москвой.