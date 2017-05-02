Сенаторы в США отказались разрабатывать закон о санкциях против России

Американские сенаторы отказались разрабатывать и принимать закон об антироссийских санкциях. Об этом заявил глава комитета верхней палаты Конгресса по международным делам Боб Коркер, передает Politico.

«Сенатор Бен Кардин и я определились с планом на будущее. Мы разработаем закон об ограничительных мерах против Ирана, сделаем его до конца этого рабочего периода. Мы также работаем над законом о противодействии России в Европе», — пояснил Коркер.

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По его словам, касающийся Москвы документ будет основан на законопроекте о санкциях, но все рестриктивные меры из него будут исключены. При этом Коркер и его соратники намерены дождаться выводов комитета сената по разведке, который расследует вероятное вмешательство Москвы в выборы президента США, которые прошли осень 2016 года.

«Как я понимаю, общий консенсус в том, что нынешняя администрация не будет — как многие люди, в том числе и я, опасались — пытаться снять санкции с России. Мы подождем. Однажды, может, и будем добиваться утверждения санкций законом», — резюмировал сенатор.

В последние месяцы Вашингтон регулярно обвиняет Россию во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Соответствующие утверждения содержались также в опубликованной 6 января рассекреченной части доклада, подготовленного спецслужбами США.