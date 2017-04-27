Матвиенко отметила неудавшуюся попытку Запада изолировать Россию

В условиях обострения международной обстановки парламентская дипломатия стала одним из важнейших инструментов внешней политики России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге. Пост, посвященный Дню российского парламентаризма, опубликован на сайте Совфеда в четверг, 27 апреля.

«Масштабная атака Запада на Россию с целью ее политической изоляции, инспирирования "цветной революции" захлебнулась», — написала Матвиенко.

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Страна, по ее словам, не только выстояла, но и укрепила свое влияние на международной арене. «В мире растет понимание того, что ни один сколько-нибудь значимый вопрос мировой политики невозможно решить без участия России», — подчеркнула сенатор.

Говоря о приоритетах внешнеполитической деятельности российских парламентариев, спикер отметила, что на первом плане стоит борьба с терроризмом, урегулирование конфликтов на Украине и в Сирии.

20 марта группа российских парламентариев посетила Сирийскую Республику. В состав делегации вошли депутаты всех четырех думских фракций. До этого депутаты Госдумы нанесли визит в Сирию в начале февраля. В ходе поездки они встретились с президентом республики Башаром Асадом и председателем парламента страны Хадией Аббас.