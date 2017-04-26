В Кремле прокомментировали слова Эрдогана об изменении позиции Путина по Асаду

Позиция России и ее президента Владимира Путина касательно сирийского лидера Башара Асада последовательна и хорошо известна, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в среду, 26 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Фраза о том, что Путин не является адвокатом Асада, не новая. Путин говорил ее и ранее в ряде интервью», — сказал Песков, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о переменах во взглядах Москвы на сирийскую проблему.

Представитель Кремля также заявил, что российский президент является «адвокатом международного права и защитником международного права» и отстаивает позицию, которая не допускает принятия решений о будущем той или иной страны третьими странами.

«Будущее Сирии не могут определять ни в Анкаре, ни в Париже, ни в Вашингтоне, ни в Москве. Только сирийский народ», —заключил Песков.

