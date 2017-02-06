Российские парламентарии прибыли в Сирию

Делегация депутатов Госдумы прибыла в Сирию для встречи с руководством парламента республики и президентом Башаром Асадом. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает РИА Новости.

В состав делегации входят координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ), зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) и российские медики.

«Мы считаем, что сейчас исключительный момент для нашей делегации в связи с началом примирения, достигнутого в Астане, и предстоящими, я думаю, переговорами в Женеве», — сказал Гаврилов. По его мнению, «наступает пора новых задач для поствоенной истории Сирии». Он напомнил, что Россия передала Сирии проект новой конституции.

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Гаврилов отметил, что депутаты в ходе визита намерены обсудить вопросы политического устройства Арабской Республики и встретиться с представителями НКО и лидерами основных конфессий. «У нас широкая гуманитарная миссия. Это и передачи гуманитарной помощи для школ Сирии, продуктов питания и лекарств», — сообщил депутат.

Парламентарий добавил, что в состав делегации также входят ведущие российские медики, онкохирурги Андрей Каприн и Андрей Рябов. «Мы благодарны правительству РФ за командирование этих выдающихся специалистов», — добавил депутат.

29 декабря сообщалось, что группа членов Совета Федерации совместно с тремя депутатами Европарламента в рамках поездки в Сирию встретилась с Башаром Асадом. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев отмечал, что парламентарии обсудили с президентом режима прекращения огня в республике, который в тот же день анонсировал российский лидер Владимир Путин.