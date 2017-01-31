Российские парламентарии позвали турецких коллег в Сирию

Российские сенаторы предложили членами турецкого парламента совершить совместный визит в Сирию. Об этом во вторник, 31 января, сообщила пресс-служба Совета Федерации.

«Константин Косачев рассказал об итогах совместной поездки с депутатами Европарламента в Сирию. Он предложил рассмотреть вопрос об организации подобной поездки в САР российских и турецких парламентариев», — говорится в пресс-релизе по итогам встречи вице-спикера Совфеда Ильяса Умаханова и главы комитета по международным делам Константина Косачева с послом Турецкой Республики в России Хюсейном Дириозом.

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13 января депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, входящий в состав группы по связям с сирийским парламентом, сообщил, что российские парламентарии в ходе визита в Сирию могут встретиться с президентом республики Башаром Асадом.

В тот же день член думского комитета по обороне Дмитрий Саблин рассказал о графике встреч депутатов с представителями Арабской республики. По его словам, дважды в год россияне будут летать в Сирию и дважды в год — принимать сирийскую делегацию в Москве.

В конце прошлого года делегация в составе трех депутатов Европарламента из Италии, Латвии и Эстонии, а также группа членов Совфеда посетила Сирию. После встречи с Асадом члены делегации ознакомились с работой российского Центра по примирению на авиабазе Хмеймим, осмотрели солдатскую столовую и музей изъятой у боевиков военной техники.

Турция с августа 2016 года при участии бойцов оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА) проводит операцию «Щит Евфрата». Россия развернула в Сирии группировку авиации и обеспечивающих подразделений в сентябре 2015 года, и с 30 сентября самолеты включились в нанесение ударов по радикальным исламистским группировкам.