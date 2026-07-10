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04:14, 10 июля 2026Мир

Стало известно о поломке десантного корабля США в начале конфликта с Ираном

Newsmax: Десантный корабль USS Boxer сломался в начале конфликта с Ираном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Su / Reuters

Американский десантный корабль USS Boxer в начале конфликта с Ираном оказался выведенным из строя из-за повреждения двигателя. Об этом сообщило издание Newsmax со ссылкой на трех чиновников.

«Десантный корабль США USS Boxer и находящийся на его борту 11-й экспедиционный отряд морской пехоты были выведены из строя из-за проблем с двигателем в первые недели войны против Ирана, когда США ввели блокаду всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них», — говорится в публикации.

По словам собеседников издания, во время следования на Ближний Восток у судна вышел из строя охлаждающий двигатель, ему требовалась срочная замена. В итоге корабль не присоединился к боевым действиям, а ожидал ремонта на базе на коралловом атолле Диего-Гарсия в Индийском океане.

После завершения ремонта десантные корабли были переброшены в Малаккский пролив для участия в захвате судов, находящихся под санкциями за помощь Ирану.

В апреле журнал The National Interest заметил, что стоимость потерянных в ходе операции США против Ирана Epic Fury («Эпическая ярость») разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper превышает цену уничтоженного на земле «летающего радара» E-3 Sentry.

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