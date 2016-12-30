Делегация евродепутатов и российских сенаторов посетили Сирию

Делегация в составе трех депутатов Европарламента из Италии, Латвии и Эстонии, а также группа членов Совета Федерации российского Федерального собрания посетила Сирию, передает РИА Новости со ссылкой на главу сенатского комитета по международным делам Константина Косачева.

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После встречи с президентом Башаром Асадом члены делегации ознакомились с работой российского Центра по примирению на авиабазе Хмеймим. Также они осмотрели солдатскую столовую, музей изъятой у боевиков военной техники, места проживания военнослужащих.

Совфед рассчитывает, что визит в Сирию позволит европейским парламентариям объективно оценивать ситуацию в этой стране.

Возможность поездки в Сирию представителей Европарламента была анонсирована в середине декабря.

В четверг, 29 декабря, президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

Отряды вооруженной сирийской пообещали присоединиться к общенациональному перемирию, предложенному Москвой и Анкарой.