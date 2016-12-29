Асад поблагодарил Россию за защиту сирийцев

Оказывающая поддержку Сирии в борьбе с терроризмом Россия «защищает безопасность не только сирийцев и россиян, но европейских народов». Об этом заявил сирийский президент Башар Асад, передает в четверг, 29 декабря, ТАСС со ссылкой на агентство Sana.

По словам главы государства, если страны Европы хотят помочь, то им «следует прежде всего прекратить оказывать поддержку террористам и отменить удушающую население блокаду». Также они должны «понять, что решение конфликта находится в руках самих сирийцев», подчеркнул Асад.

Президент встретился в Дамаске с группой членов Совфеда во главе с председателем комитета по международным делам Константином Косачевым и депутатами Европарламента. «Он просил передать искреннюю благодарность народу России (...) за последовательное содействие сохранению территориальной целостности и поддержку суверенитета Сирии», — заявил Косачев.

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Парламентарий сообщил, что Асад «решительно высказался в поддержку предпринимаемых Россией совместно с другими странами усилий по достижению перемирия между конфликтующими сторонами на территории Сирии». Президент также указал на необходимость подключить к договоренностям о прекращении боевых действий с 30 декабря «другие государства региона, а также страны Запада, прежде всего входящие в Европейский союз».

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Отряды вооруженной сирийской оппозиции сообщили, что готовы присоединиться к общенациональному перемирию, предложенному Россией и Турцией.