В Госдуме оценили шансы депутатов на встречу с Асадом

Российские парламентарии в ходе визита в Сирию могут встретиться с президентом республики Башаром Асадом. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, передает ТАСС в пятницу, 13 января.

«Не исключаю, что такая встреча может состояться», — сказал Гаврилов, который входит в состав депутатской группы по связям с сирийским парламентом.

На первом заседании группы, прошедшем в пятницу, народные избранники обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи и развития политической системы Сирии. Кроме того, депутаты отметили важность усиления контактов с Антиохийской православной церковью (престол патриарха Антиохийского расположен в Дамаске — прим. «Ленты.ру»).

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, сообщил, что весной Россию может посетить спикер сирийского парламента Хадия Аббас. «Сроки согласовываются, принципиальная договоренность была достигнута в ходе моей поездки в Сирию 29-30 декабря», — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее в пятницу член думского комитета по обороне Дмитрий Саблин рассказал о графике встреч депутатов с представителями Сирии. «Будем стараться два раза в год летать на территорию Сирийской Арабской Республики, два раза в год будем принимать сирийскую делегацию здесь», — пояснил он.

29 декабря сообщалось, что группа членов Совета Федерации совместно с тремя депутатами Европарламента в рамках поездки в Сирию встретилась с Асадом. Косачев отмечал, что парламентарии обсудили с ним режима прекращения огня в республике, который в тот же день анонсировал президент Владимир Путин.

