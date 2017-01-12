Минобороны опровергло сообщения американских СМИ об усилении группировки в Сирии

Минобороны России опровергло появившиеся в американских СМИ заявления источников в Пентагоне об усилении группировки в Сирии. Об этом в четверг, 12 января, говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Минобороны уточнили, что на авиабазу Хмеймим были переброшены четыре штурмовика Су-25, но произошло это в рамках плановой ротации. Шесть бомбардировщиков Су-24 были отправлены в Россию. Кроме того, в ближайшее время с территории Сирии спланирован вывод других летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава.

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Ранее в четверг два источника в руководстве Пентагона рассказали телеканалу Fox News, что Россия перебросила в Сирию дополнительные силы ударной авиации. «Русские говорят, что выводят войска, однако этому нет никаких свидетельств. Напротив, там появляются новые силы», — заявил один из собеседников.

12 самолетов Су-25СМ были переброшены в Сирию в сентябре 2015 года в рамках создания там по просьбе официального Дамаска авиационной группировки для борьбы с исламистами. Эти машины были возвращены в Россию в марте 2016-го.