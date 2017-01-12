Fox News узнал о переброске в Сирию штурмовиков Су-25

Россия перебросила в Сирию дополнительные силы ударной авиации. Об этом каналу Fox News рассказали два источника в руководстве Пентагона.

«Русские говорят, что выводят войска, однако этому нет никаких свидетельств. Напротив, там появляются новые силы», — заявил один из собеседников.

По словам источников, 9 января на аэродром Хмеймим прибыли четыре штурмовика Су-25. В одном из микроблогов в Twitter, освещающих действия сирийских правительственных войск, появилось сообщение о том, что 10 января на Хмеймим прибыли еще четыре штурмовика Су-25.

Одновременно с этим иранский военный обозреватель и историк авиации Бабак Тагвай опубликовал в своем Twitter видеозапись, снятую в северной Сирии. На ней видна группа из четырех Су-25 во главе с военно-транспортным самолетом Ил-76.

По замечанию Тагвая, на авиабазу Хмеймим были переброшены 12 штурмовиков Су-25СМ тремя группами, во главе с тремя Ил-76 (бортовые номера RA-76771, RA-76724 и RA-78795). Перечисленные машины типа Ил-76МД постройки конца 1980-х годов эксплуатируются тремя различными подразделениями военно-транспортной авиации России.

12 самолетов Су-25СМ были переброшены в Сирию в сентябре 2015 года в рамках создания там по просьбе официального Дамаска авиационной группировки для борьбы с исламистами. Эти машины были возвращены в Россию в марте 2016-го.