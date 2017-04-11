Матвиенко собралась в Сирию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла приглашение главы парламента Сирии Хадии Аббас посетить республику. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 11 апреля.

«Многие мои коллеги по парламентской линии уже посещали Сирийскую Арабскую Республику. Я приняла приглашение с благодарностью, и мы договорились, что по дипломатическим каналам согласуем удобное для обеих сторон время», — сказала Матвиенко после встречи с Аббас, прошедшей в Москве.

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Спикер Совфеда также сообщила, что Россия и Сирия могут подписать меморандум о межпарламентском сотрудничестве. Это может произойти либо на сессии Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге в октябре, либо в ходе ответного визита делегации верхней палаты российского парламента в Сирию, уточнила она.

Последний визит российских парламентариев в Сирию состоялся 20 марта. В состав делегации вошли депутаты всех четырех фракций. До этого депутаты Госдумы посетили Сирию в начале февраля. В ходе поездки они встретились с президентом республики Башаром Асадом и Хадией Аббас.

Члены Совфеда были в САР в конце декабря. Вместе с евродепутатами они обсудили с Асадом предстоящий режим прекращения огня в стране.