В Совфеде оценили влияние «российского следа» на отставку главы ФБР

Американский президент Дональд Трамп ответил своим противникам, уволив директора Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймса Коми, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 10 мая.

Указ республиканца можно считать ответным «с учетом того, сколько людей из его собственной команды уже выбыли под давлением оппозиции», отметил сенатор. Он подчеркнул, что «российский след» не мог стать главной причиной отставки Джеймса Коми.

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Парламентарий напомнил, что глава ФБР расследовал якобы имевшее место российское вмешательство в выборы в США, а также связь окружения президента страны с Москвой. Вместе с тем Коми за месяц до президентских выборов заявил о возобновлении расследования утечки служебной переписки кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, произошедшей в ее бытность госсекретарем, подчеркнул Косачев. «Его увольняют, по сути, именно за то, что он слишком глубоко "копал" под Клинтон и занимался не своим делом, а политикой», — резюмировал он.

Ранее в среду стало известно, что Дональд Трамп уволил Джеймса Коми, возглавлявшего ФБР с 2013 года. В Белом доме заявили, что он злоупотребил полномочиями, закрыв дело против Клинтон. Джеймс Коми сначала счел эту информацию «довольно удачным розыгрышем».

3 мая теперь уже бывший директор ФБР заявил, что Россия является «величайшей угрозой среди наций на Земле» для демократии и обвинил ее во вмешательстве в американскую политику. Пресс-секретарь администрации Вашингтона Шон Спайсер тогда в свою очередь подчеркнул, что это точка зрения ведомства. В Кремле апеллировали к его комментарию.