В Кремле отреагировали на заявление главы ФБР о российской угрозе

В Кремле отказались комментировать слова главы Федерального бюро расследований США (ФБР) Джеймса Коми, назвавшего Россию главной угрозой демократии. Соответствующее заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 4 мая.

«Мой коллега в Белом доме уже прокомментировал. Мне нечего добавить», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление Джеймса Коми, заявил, что представители спецслужб не имеют права выдавать свое мнение за позицию руководства страны. Он также отметил, что реакцию американской администрации можно расценивать как «пас в сторону России».

Материалы по теме Игра на повышение О чем Рекс Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым

3 мая директор ФБР заявил, что Россия является «величайшей угрозой среди наций на Земле» для демократического процесса, а также обвинил Москву во вмешательстве в американскую политику.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в свою очередь отметил, что это точка зрения ведомства.

Американские спецслужбы и представители администрации предыдущего президента США Барака Обамы неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентские выборы. В Кремле их последовательно опровергают.

