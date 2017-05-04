В Совфеде дали совет назвавшему Россию главной угрозой демократии главе ФБР

Представители спецслужб не имеют права выдавать свое мнение за позицию руководства страны. Так первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление директора ФБР Джеймса Коми, назвавшего Россию главной угрозой демократии. Слова российского сенатора приводит ТАСС в четверг, 4 мая.

«Спецслужбы, понятное дело, могут и должны иметь свое мнение, но его лучше держать при себе и не озвучивать публично. По крайней мере, без отмашки политического руководства», — сказал Клинцевич, отметив, что такой принцип действует в большинстве стран мира.

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По его мнению, реакция Белого дома на заявление Джейма Коми — «это, несомненно, пас в сторону России».

3 мая глава ФБР заявил, что Россия является «величайшей угрозой среди наций на Земле» для демократического процесса. Кроме того, он обвинил Москву во вмешательстве в американскую политику.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя слова Коми, подчеркнул, что это точка зрения ФБР. Вместе с тем он отметил, что президент США Дональд Трамп доверяет информации, которую предоставляют спецслужбы.