Источник назвал имя нового посла России в США

В Москве определились с претендентом на должность посла России в США. Им станет заместитель главы российского МИД Анатолий Антонов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве парламента.

«Это хорошая, сильная кандидатура», — сказал собеседник агентства.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, действительно ли обсуждается возможность замены российского посла в США и может ли эту позицию занять Антонов, передает корреспондент «Ленты.ру». «Если такие решения будут приниматься, мы вас проинформируем соответствующим образом», — сказал Песков.

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6 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщила о том, что Антонов является основным кандидатом на должность российского посла в США. Действующего заместителя главы российского МИД называют сторонником жесткой линии в отношении Запада. Его кандидатуру в качестве российского посла рассматривали, по данным издания, с осени прошлого года.

С 2008 года российскую дипмиссию в Соединенных Штатах возглавляет Сергей Кисляк.

Антонов — кадровый дипломат, окончивший МГИМО и более 30 лет проработавший в системе МИД на различных должностях, преимущественно в центральном аппарате. С 2004 по 2011 год он возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения российского внешнеполитического ведомства. С февраля 2011-го по декабрь 2016-го был заместителем министра обороны. В военном ведомстве он курировал вопросы международного сотрудничества. 28 декабря президент России Владимир Путин назначил Антонова заместителем главы МИД Сергея Лаврова.

В соответствии с Конституцией внешнеполитические комитеты Федерального собрания участвуют в консультациях при назначении и отзыве дипломатических представителей в иностранных государствах и международных организациях. Однако, как отмечает источник ТАСС, документов на утверждение кандидатур на пост посла РФ в США, в Госдуму пока не поступало.