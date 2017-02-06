СМИ назвали основного кандидата на должность посла России в США

Основным кандидатом на должность посла России в США является заместитель главы МИД Анатолий Антонов. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах.

Антонов считается сторонником жесткой линии в отношении Запада. Назначить его главой дипмиссии в США российские власти решили еще в начале осени 2016 года, отмечает издание. В Москве тогда исходили из того, что хозяином Белого дома станет демократ Хиллари Клинтон и отношения будут довольно напряженными. Несмотря на победу республиканца Дональда Трампа, у Антонова «по-прежнему самые высокие шансы занять престижный пост посла в Вашингтоне», пишет газета.

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При этом, как отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из собеседников, на эту должность рассматриваются и другие кандидаты.

В то же время источник в окружении Антонова опроверг информацию о его возможном назначении послом. Отмечается также, что американский лидер пока не определился с кандидатурой главы дипмиссии США в России.

28 декабря президент России Владимир Путин назначил Антонова, занимавшего на тот момент пост замминистра обороны России, заместителем главы МИД Сергея Лаврова.

Антонов — кадровый дипломат, окончивший МГИМО и более 30 лет проработавший в системе МИД на различных должностях, преимущественно в центральном аппарате. С 2004 по 2011 год возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения российского внешнеполитического ведомства. С февраля 2011 по декабрь 2016-го был заместителем министра обороны. В военном ведомстве он курировал вопросы международного сотрудничества.

С 2008 года российскую дипмиссию в Соединенных Штатах возглавляет Сергей Кисляк.