Совфед и Госдума рассмотрят кандидатуру Антонова на пост посла в США

Комитет Совета Федерации по международным делам 22 мая рассмотрит кандидатуру замглавы МИД Анатолия Антонова на пост посла России в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента во вторник, 16 мая.

По словам собеседника агентства, одновременно этот вопрос будет обсуждать и международной комитет Госдумы.

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11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в прессе по поводу возможного назначения Антонова, заявил, что в Кремле не анонсируют кадровые перестановки. «Если и когда президент подпишет соответствующие указы, мы, как всегда, об этом сообщим», — уточнял он.

Тогда же «Коммерсантъ» сообщил, что назначение Антонова может произойти в июле. Действующий посол России в Соединенных Штатах Сергей Кисляк в свою очередь может занять должность руководителя Бюро по борьбе с терроризмом, которое создается в структуре ООН, писала газета.

28 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что атмосфера изоляции, созданная вокруг Кисляка, мешает ему работать. До этого российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отмечал, что реакция властей США на работу российского дипломата неадекватна.

В феврале ушел в отставку советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Отмечалось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с Кисляком. Позднее генпрокурора США Джеффа Сешнса заподозрили в том, что он дважды встречался с послом России и не рассказал об этом.

Сергей Кисляк является послом России в США с 2008 года.