Рогозин возмутился «тараканами» Вашингтона по поводу российского посла

Реакция властей США на работу посла России в Вашингтоне неадекватна. Такое мнение в четверг, 30 марта, высказал российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, его слова приводит ТАСС.

«Это ненормальная, сумасшедшая ситуация, когда послам запрещают делать то, что является нормальным предметом их деятельности», — сказал заместитель председателя российского правительства. Он подчеркнул, что Москва никогда не препятствует работе дипломатов из Соединенных Штатов.

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«Никогда у нас в голове не появляются тараканы, которые мешают американскому послу выступать на этих (публичных — прим. «Ленты.ру») мероприятиях», — отметил Рогозин.

Ранее в четверг президент Владимир Путин в ходе Международного арктического форума, который проходит в Архангельске, назвал обвинения в причастности посла РФ в Вашингтоне к шпионажу бредом. Он подчеркнул, что поддержание контактов с представителями политических элит и бизнеса страны — задача любого дипломата.

После ремарки участника мероприятия о том, что в числе гостей якобы нет американцев, российский лидер поприветствовал сидящего в зале посла США Джона Теффта.

30 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в американских СМИ содержатся угрозы в адрес российских дипломатов. Она отметила, что наблюдается вспышка «истерии вокруг абсолютно рутинных обычных дипломатических контактов руководства сотрудников посольства России в Вашингтоне».

В феврале лишился поста помощник американского президента по нацбезопасности Майкл Флинн после того, как стало известно о его контактах с российским послом Сергеем Кисляком. Позднее генпрокурора США Джеффа Сешнса заподозрили в том, что он дважды встречался с дипломатом из России.