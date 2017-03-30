Захарова обвинила американские СМИ в угрозах российским дипломатам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что в американских СМИ содержатся угрозы в адрес российских дипломатов, сообщает RT.

По ее словам, во внутриполитических дебатах в США вновь предпринимаются попытки разыграть «российскую карту», обсуждается вмешательство Москвы в выборы. «Речь в данном случае идет об очередной вспышке такой истерики вокруг абсолютно рутинных обычных дипломатических контактов руководства и сотрудников посольства России в Вашингтоне», — пояснила она.

Захарова заявила, что может квалифицировать поведение ряда американских журналистов как угрозы в адрес российских дипломатов. «Постановка вопроса такова: если российские представители и дипломаты будут отказываться давать интервью по очень специфическим вопросам (...), то последуют вбросы "новой компрометирующей информации"», — заключила представитель МИД. Названия конкретные СМИ, поступавших таким образом, она не привела.

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В феврале стало известно, что некоторые чиновники из команды Трампа имели контакты с российским послом в Вашингтоне Игорем Кисляком. СМИ сообщали, что с ним, в частности, до вступления в должность связывался генпрокурор США Джефф Сешнс. Также с российским послом по телефону говорил и советник американского лидера по нацбезопасности Майкл Флинн. Последний подал в отставку 13 февраля.

В январе сообщалось, что спецслужбы США ведут расследование в отношении возможных связей членов команды Трампа с Москвой. Отмечалось, что у следователей есть сведения о неких финансовых транзакциях. Трамп какие-либо политические или деловые связи с Россией отрицает.

