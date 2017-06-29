Захарова не поверила в разведоборудование на дипсобственности РФ в США

В МИД отвергли сообщения американской прессы о наличии разведывательного оборудования на территории российский дипломатической собственности в США. Это следует из заявления представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, ее слова передает ТАСС.

«Ряд американских СМИ, начиная с Washington Post, сообщили, что на отобранных объектах, принадлежащих Российской Федерации, в Вашингтоне и Нью-Йорке якобы обнаружены "следы демонтажа антенн, компьютеров и прочего разведывательного оборудования", при этом делаются ссылки на сотрудников ФБР, которые проводили там обыск», — пояснила Захарова. Она заявила, что все подобного рода утверждения — «шпиономания» и «чистой воды вранье» и посетовала на низкий уровень центральных американских изданий.

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9 мая МИД России заявил, что для нормализации российско-американских отношений требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. В связи с этим в ведомстве напомнили об «экспроприации объектов дипломатических представительств России в США, являющихся российской государственной собственностью и обладающих иммунитетом».

29 декабря Барак Обама объявил о высылке из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов и закрыл доступ к относящимся к дипломатической собственности РФ двум жилым комплексам в Нью-Йорке и Мэриленде.