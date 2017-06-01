СМИ узнали о возможности возвращения России доступа к дипсобственности в США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления доступа россиян к загородным комплексам российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Об этом в среду, 31 мая, сообщает газета The Washington Post.

В материале указывается, что Белый дом сначала предложила вернуть дипсобственность России в обмен на предоставление земли под строительство американского консульства в Санкт-Петербурге. Но в прошлом месяце госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и послу России в США Сергею Кисляку, что возвращение российской собственности более не зависит от строительства консульства.

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Советник Тиллерсона Роберт Хэммонд сказал, что Вашингтон и Москва не достигли соглашения, а следующая встреча представителей двух стран пройдет в июне в Санкт-Петербурге.

9 мая МИД России заявил, что для нормализации российско-американских отношений требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией президента США Барака Обамы. В связи с этим в ведомстве напомнили об «экспроприации объектов дипломатических представительств России в США, являющихся российской государственной собственностью и обладающих иммунитетом».

29 декабря прошлого года бывший президент США Барак Обама объявил о высылке в 72 часа из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов и закрыл доступ к относящимся к дипломатической собственности РФ двум жилым комплексам в Нью-Йорке и Мэриленде.