Кремль предупредил об ответных мерах в связи с изъятием в США дипсобственности

Москва примет ответные меры, если Соединенные Штаты не вернут российскую дипломатическую собственность, изъятую в конце прошлого года, предупредил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова в пятницу, 12 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Ушакова, российско-американские отношения осложняет «тяжелейшее наследие», которое оставил бывший президент США Барак Обама. «Разгребать все эти завалы крайне непросто», — сказал он.

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Улучшение двусторонних отношений во многом зависит от устранения многочисленных раздражителей, созданных Вашингтоном в последние годы, указал дипломат. «В частности, мы ждем возвращения российской дипломатической собственности, незаконно изъятой у нас под Новый год американскими властями», — отметил представитель Кремля.

Он также напомнил, что Москва не стала отвечать на эти действия, а также высылку сотрудников российской дипмиссии, «однако принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял».«Мы проявляем терпение, мы считаем, что Обама пошел на такую выходку перед новым годом, которая просто не поддается никакому пониманию, но наш президент отреагировал спокойно, взвешенно», — добавил Ушаков.

10 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что ситуацию с российской дипсобственностью удастся «разрядить без усугубления» отношений между странами, пишет RNS. Он подчеркнул, что действующая администрация Вашингтона понимает неправомерность ее изъятия.

29 декабря прошлого года Обама объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Москвы. Персонами нон грата были объявлены 35 российских дипломатов и их семьи. Также был закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

На следующий день президент России Владимир Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что работников американских дипведомств не будут высылать из страны. Их семьи и дети смогут во время январских каникул свободно пользоваться привычными для них местами отдыха, подчеркнул он.