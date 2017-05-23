Россия предупредила США об ответных мерах из-за изъятия дипсобственности

В Москве могут принять ответные меры в связи с изъятием Соединенными Штатами дипломатической собственности России в этой стране. Об этом российская сторона уведомила американцев, сообщил РИА Новости советник-посланник посольства в Вашингтоне Денис Гончар.

По его словам, российская сторона добивается скорейшего возвращения своей собственности, однако «пока в Госдепартаменте по инерции пытаются увязать положительное решение вопроса с предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге под строительство нового здания их генконсульства».

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В Москве считают, что «подобные заходы» неуместны, так как в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали, добавил Гончар.

При этом дипломат выразил надежду, что сторонам «все-таки удастся разрешить ситуацию в конструктивном русле».

«В противном случае будем вынуждены пойти на ответные меры в отношении американской дипсобственности в нашей стране согласно принятому в дипломатической практике принципу взаимности. О том, какими могут такие меры быть, американская сторона осведомлена. Но это был бы не наш выбор», — заявил Гончар.

9 мая МИД России заявил, что для нормализации российско-американских отношений требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией президента США Барака Обамы. В этой связи в ведомстве напомнили об «экспроприации объектов дипломатических представительств России в США, являющихся российской государственной собственностью и обладающих иммунитетом».

29 декабря прошлого года Обама объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России. Санкции коснулись, в частности, ФСБ и ГРУ. Власти США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне. Также персонами нон грата объявлены 35 российских дипломатов и их семьи.