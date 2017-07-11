СМИ узнали о зеркальных мерах Москвы в ответ на высылку дипломатов из США

Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в России. Об этом газете «Известия» рассказал осведомленный источник в российском МИД.

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На такие меры на Смоленской площади готовы пойти после решения Вашингтона не возвращать принадлежащую российскому дипведомству собственность в США, на которую с декабря 2016 года был наложен арест. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не смогли решить этот вопрос в ходе личной встречи на полях саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге.

Источник издания посетовал, что США не предложили путей выхода из кризиса, и Россия вынуждена ответить зеркально, несмотря на нежелание поступать подобным образом. «Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры», — рассказал собеседник газеты.

28 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что в Москве готовят меры в ответ на арест дипломатической собственности в США. По ее словам, американскую сторону неоднократно предупреждали об этом, что ответ Москвы «будет иметь очень солидную базу проработки»

В конце прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. Этот шаг они назвали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве».