Захарова сообщила о подготовке ответа на арест дипсобственности в США

Российские власти готовят меры в ответ на арест дипломатической собственности в США. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» в среду, 28 июня, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что ответ Москвы «будет иметь очень солидную базу проработки». Американскую сторону неоднократно предупреждали об этом, подчеркнула Захарова.

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Она также отметила, что этим вопросом занимается не только внешнеполитическое ведомство.

В начале июня Захарова сообщила, что Москва может потребовать возместить ущерб за арест собственности. Кроме того, она отмечала, что доступ к этим объектам имеют неустановленные лица. Днем ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возвращения российским дипломатам доступа к комплексам посольства в двух штатах.

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12 мая помощник российского президента Юрий Ушаков предупредил, что на отказ Вашингтона вернуть дипсобственность последует ответ. Он отмечал, что это позволит устранить один из раздражителей, созданных властями Соединенных Штатов в предыдущие годы.

Двумя днями ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действующая администрация Белого дома осознает неправомерность изъятия дипсобственности.

В конце прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. Этот шаг они назвали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве».

