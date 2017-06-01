МИД заявил о возможности потребовать компенсацию за арест дипсобственности в США

Москва может потребовать у Вашингтона возместить ущерб от незаконного ареста принадлежащих российской дипмиссии в США объектов недвижимости. Об этом в четверг, 1 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, «это будет зависеть от того, как пойдут переговоры». «Мы пока еще не знаем официальную позицию новой администрации по этому вопросу. Были только предварительные переговоры. Контакты были, но не так много», — приводит агентство слова Захаровой.

«Это вопрос и финансистов, и инженеров. Естественно, вопрос издержек так или иначе стоит на повестке дня», — резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсуждали эту тему.

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Ранее 1 июня дипломат заявила, что неустановленные лица имеют доступ на арестованные в США объекты недвижимости, принадлежащие России.

В конце декабря власти Соединенных Штатов приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. В Белом доме заявили, что такие меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

Помимо этого, президент США (тогда эту должность занимал Барак Обама) ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, обвинив их в причастности к кибератакам на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.