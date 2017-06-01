МИД заявил о доступе неустановленных лиц на объекты недвижимости России в США

Неустановленные лица имеют доступ на арестованные в США объекты недвижимости, находящиеся в пользовании российского посольства. Об этом заявила агентству «Интерфакс» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нашим сотрудникам стало известно о том, что доступ на наши объекты все-таки осуществляется, но не для российских дипломатов. С какой целью? (...) Это прямая угроза безопасности этих объектов (...) В каком состоянии находятся эти объекты, никто не имеет представления», — отметила дипломат.

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Захарова добавила, что российские власти находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу арестованной российской недвижимости в Соединенных Штатах. Она также подчеркнула, что действия в отношении российской недвижимости «были совершены вне закона».

29 декабря власти Соединенных Штатов приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк, используемым ими. В Белом доме заявили, что такие меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

Помимо этого, президент США (тогда эту должность занимал Барак Обама) ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.