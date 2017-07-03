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Кисляк и Шэннон обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа

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Сергей Кисляк
Сергей Кисляк

Российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк и заместитель госсекретаря США Томас Шэннон в понедельник, 3 июля, обсудили предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Указывается также, что стороны обсудили вопросы, поднятые в дискуссии между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Кроме того, на встрече обсуждалось проведение встречи между Шэнноном и заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым, а также продолжающиеся усилия по урегулированию вопросов, представляющих взаимный интерес в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге двусторонние отношения, а также международные проблемы.

В конце прошлого месяца Ушаков подтвердил, что договоренность о встрече президентов России и США на полях саммита достигнута, однако формат переговоров пока не определен.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

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