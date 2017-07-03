Заместитель госсекретаря США встретится в понедельник с российским послом

Заместитель госсекретаря США Томас Шэннон в понедельник, 3 июля, встретится с российским послом Сергеем Кисляком. Анонс мероприятия появился на сайте американского дипведомства.

Отмечается, что встреча пройдет в формате рабочего завтрака в Вашингтоне.

25 июня портал BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники сообщил о скором отзыве Кисляка в Россию. Издание обнаружило анонс на сайте американо-российского делового совета, в котором говорится о прощальном вечере для Кисляка 11 июля в отеле St. Regis в Вашингтоне.

21 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва отказывается от двусторонних консультаций с Вашингтоном по проблемам в отношениях после расширения американских санкций. «Обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается», — пояснил тогда дипломат.

Позднее Госдеп выразил сожаление в связи с этим решением Москвы.

20 июня американский Минфин расширил санкционный список, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». В частности, ограничения распространяются на некоторых чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, а также на граждан, связанных с клубом байкеров «Ночные волки».

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эту ситуацию, констатировал, что «русофобская одержимость в США переходит все грани».

