Россия отказалась от консультаций с Вашингтоном по нормализации отношений

Москва не будет проводить двусторонние консультации с Вашингтоном по проблемам в отношениях после расширения американских санкций. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства в среду, 21 июня.

«Как известно, на ближайшие дни планировалось продолжение двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям", поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией. После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность», — указывается в заявлении.

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20 июня сообщалось, что американский Минфин расширил санкционный список, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». В частности, ограничения распространяются на некоторых чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, а также на граждан, связанных с клубом байкеров «Ночные волки».

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эту ситуацию, констатировал, что «русофобская одержимость в США переходит все грани».