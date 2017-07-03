CNN назвал возможную повестку на переговорах Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным намерен сосредоточиться на обсуждении сирийского и украинского конфликтов. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в администрации.

В частности, по данным телеканала, хозяин Белого дома намерен поднять тему вооруженного конфликта в Арабской Республике и поддержки, которую Москва оказывает президенту страны Башару Асаду. Помимо этого планируется обсудить «действия России на Украине».

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Как сообщает CNN, на встрече лидеры вряд ли будут затрагивать тему вмешательства России в американские выборы.

В четверг, 29 июня, советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что на полях саммита G20 в Гамбурге Трамп встретится со многими главами государств, в том числе с Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи, отметив, что ее формат и время согласовывают по дипломатическим каналам.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.