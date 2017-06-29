СМИ сообщили о скором возвращении посла России в США в Москву

Посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву уже в июле 2017 года. Об этом со ссылкой на источник во властных кругах сообщает «Интерфакс».

18 мая кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла России в США одобрили в Госдуме и Совете Федерации.

Кисляк работает послом с 2008 года. 26 мая газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в конце 2016 года предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом избранного президента. Через три дня телеканал Fox News сообщил, что инициатива о создании секретного канала связи исходила от Сергея Кисляка.

За скрытые контакты с Кисляком и последующий обман вице-президента США Майка Пенса своей работы лишился бывший советник Трампа по национальной безопасности — Майкл Флинн.

