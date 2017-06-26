BuzzFeed узнал о грядущем возвращении на родину посла России в США

Москва в ближайшее время отзовет из Соединенных Штатов своего посла Сергея Кисляка. Об этом 25 июня сообщат BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, вопреки появившейся ранее информации, дипломат не займет должность руководителя Бюро по борьбе с терроризмом, которое создается в структуре ООН. Отмечается также, что американо-российский деловой совет устраивает прощальный вечер для Кисляка 11 июля в отеле St. Regis в Вашингтоне. В подтверждение этому BuzzFeed добавил ссылку на анонс мероприятия, опубликованный на сайте организации.

Ранее 25 июня бывший посол США в Москве Майкл Макфол также сообщил об уходе Кисляка с должности главы российской дипмиссии в Вашингтоне. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление «фантомными болями Макфола по неудавшейся дипломатической карьере».

В мае сообщалось, что комитет Госдумы по международным делам на закрытом заседании поддержал кандидатуру замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла в США. Тогда же появилась информация о том, что Кисляк может перейти на работу в новую структуру ООН. О том, что Антонов является основным претендентом на этот пост посла, стало известно еще в феврале. При этом официально о ротации главы российской дипмиссии не объявлялось.