Песков вступился за Кисляка

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимой критику в адрес посла России в США Сергея Кисляка. Об этом он сказал журналистам в среду, 31 мая, передает РИА Новости.

«Попытки всяческих нападок на Кисляка неприемлемы», — подчеркнул он.

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Ранее 30 мая в МИД раскритиковали распространение порочащих сведений о дипломате. Замминистра Сергей Рябков отметил, что ведомство не придает огласке «никаких подробностей относительно рабочих контактов посла или любого сотрудника российской дипслужбы». «Это принцип, которого мы придерживаемся и будем придерживаться. Это было бы просто нарушением канонов работы во внешнеполитическом ведомстве», — пояснил он.

26 мая газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что зять и советник Трампа Джаред Кушнер в конце 2016 года предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом избранного президента. Через три дня телеканал Fox News сообщил, что инициатива о создании секретного канала связи исходила от Сергея Кисляка.

В Москве идею об этом назвали абсурдной.