В МИД раскритиковали шельмование российского посла в США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил возмущение в связи с шельмованием посла России в США Сергея Кисляка. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает РИА Новости.

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Так в ведомстве прокомментировали публикации американских СМИ о контактах главы российской дипмиссии в Соединенных Штатах с зятем президента США Джареда Кушнера.

Рябков отметил, что МИД не придает огласке «никаких подробностей относительно рабочих контактов посла или любого сотрудника российской дипслужбы». «Это принцип, которого мы придерживаемся и будем придерживаться (...) Это было бы просто нарушением канонов работы во внешнеполитическом ведомстве», — пояснил дипломат.

26 мая газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что зять Трампа в конце 2016 года предлагал использовать секретный канал связи между Москвой и переходным штабом избранного президента. Через три дня телеканал Fox News сообщил, что инициатива о создании секретного канала связи исходила от Сергея Кисляка.

В Москве идею о секретном канале связи назвали абсурдной. «В посольстве есть закрытый канал связи. Он один. Это телефон, по которому могут говорить лишь некоторые самые высокопоставленные работники посольства. Связь зашифрована. Это нормальная практика для всех стран мира. Создание нового канала связи невозможно технически», — рассказал высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.