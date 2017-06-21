Российский дипломат стал заместителем генсека ООН

Российского дипломата Владимира Воронкова назначили главой Бюро по борьбе с терроризмом, новой структуры в рамках ООН. Об этом сообщается на официальном сайте международной организации.

Воронков по факту становится заместителем Генерального секретаря Антониу Гутерриша. Российский дипломат возглавит контртеррористическую работу ООН, будет участвовать в принятии решений организации и поработает над тем, чтобы борьба с террором не снималась с повестки дня. Как отмечается в заявлении, Воронков на новой должности сможет использовать 30-летний опыт дипломатической работы.

Представитель МИД Мария Захарова у себя в Facebook поздравила его с назначением и пожелала ему удачи и всего наилучшего: новость пришлась на день рождения дипломата.