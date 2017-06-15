В Японии приняли закон о борьбе с террористами-заговорщиками

Японские парламентарии приняли закон о борьбе с заговорщиками и террористами. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает BBC News.

В соответствии с новым нормативным правовым актом, преступлением будет считаться планирование и осуществление указанных в законе 277 деяний, в том числе изыскание средств и обследование территории для проведения на ней террористического акта.

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Также к ответственности может быть привлечена вся группа заговорщиков, если выяснится, что конкретные преступления планировал лишь один из ее членов. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что новый закон позволит Токио тесно сотрудничать с мировым сообществом с целью предотвращения терактов.

Как отмечает издание, есть в новом законе запрет и менее опасных деяний: например, на копирование музыки, сидячий протест из-за возведения многоквартирных домов, использование поддельных печатей и даже на гонки на моторных лодках без лицензии или сбор грибов в заповедниках.

Критики, однако, полагают, что новые меры открывают дорогу злоупотреблениям властей, которые смогут установить слежку за невиновными людьми.