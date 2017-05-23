В Японии задержан находившийся в розыске 45 лет левый экстремист

Полицейские японского города Хиросима задержали 67-летнего Масааки Осака, который подозревается в убийстве сотрудника правоохранительных органов, совершенном в 1972 году. Об этом сообщает The Japan Times.

Как считают следователи, мужчина является одним из лидеров Японской революционной коммунистической лиги, экстремистской организации ультралевого толка, образованной в 1957 году.

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Осака принимал участие в массовых демонстрациях, участники которых требовали возвращения острова Окинава под контроль Японии и вывода американских военных. Считается, что именно он 14 ноября 1971 года бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью, в результате чего погиб один из стражей порядка.

Сам предполагаемый экстремист отказался отвечать на вопросы полицейских и называть свое имя. Чтобы точно установить его личность, будет проведена экспертиза ДНК.

С 1972 года на Окинаве располагаются американские войска на военных базах, занимающих суммарно 18 процентов территории острова. Присутствие вооруженных сил США на острове вызывает протесты местных жителей. Они возмущены преступлениями, которые совершают американские военные.

20 мая 2016 года в префектуре Окинава японская полиция арестовала 32-летнего американца Кеннета Франклина, подозреваемого в убийстве 20-летней местной жительницы Рины Симабукуро. Тело девушки было найдено в лесу. Инцидент получил широкий общественный резонанс. Тысячи жителей острова выходили на акции протеста против военного присутствия США. Многие протестующие держали в руках плакаты, на которых было написано, что пока в Японии находятся военные базы США, преступления будут продолжаться.