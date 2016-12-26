Военную базу США оставят в японской префектуре Окинава

Губернатор Окинавы Такэси Онага в соответствии с постановлением Верховного суда Японии отменил запрет на работы по переносу военной базы США Футэмма в другую часть острова, передает Japan Today.

Онага предлагал перенести базу в другой регион страны, однако против этого решения выступало правительство Японии. Губернатор пообещал и дальше через суды добиваться вывода американских военных объектов за территорию Окинавы.

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Глава японского МИД Фумио Кисида заявил, что Токио и Вашингтону удалось договориться о некоторых изменениях в статусе военнослужащих США, находящихся на территории Японии. В частности, стороны планируют несколько ограничить юридическую неприкосновенность, которой американские военные пользуются в Японии.

В Токио хотели бы подписать соответствующее соглашение до прихода новой администрации в Белый дом.

20 мая этого года в Окинаве японская полиция арестовала 32-летнего американца Кеннета Франклина, подозреваемого в убийстве 20-летней местной жительницы Рины Симабукуро. Тело девушки было найдено в лесу. Инцидент получил широкий общественный резонанс. Тысячи жителей острова выходили на акции протеста против военного присутствия США. Многие протестующие держали в руках плакаты, на которых было написано, что пока в Японии существуют военные базы США, преступления будут продолжаться.

На сегодняшний день на Окинаве находятся порядка 50 тысяч американцев, 30 тысяч из которых — военнослужащие и персонал военных баз.